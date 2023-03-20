Байден поделился публикацией по случаю праздника Новруз

Сегодня Новруз - праздник, отмечаемый миллионами людей в мире на протяжении тысячелетий.

Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Джо Байден, передает Day.Az.

"Этот праздник считается началом нового года, напоминая нам о надежде, которая ждет впереди даже в самые мрачные дни. Поздравляю всех с праздником Новруз," - написал Байден.