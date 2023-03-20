https://news.day.az/world/1548471.html Байден поделился публикацией по случаю праздника Новруз
Байден поделился публикацией по случаю праздника Новруз
Сегодня Новруз - праздник, отмечаемый миллионами людей в мире на протяжении тысячелетий.
Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Джо Байден, передает Day.Az.
"Этот праздник считается началом нового года, напоминая нам о надежде, которая ждет впереди даже в самые мрачные дни. Поздравляю всех с праздником Новруз," - написал Байден.
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