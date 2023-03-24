Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Томской области

Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре городе Стрежевой Томской области. Об этом сообщил и поделился кадрами с места событий Telegram-канал Регион 70.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел 22 марта. Две женщины возвращались с работы домой, в этот момент в них на большой скорости влетел автомобиль Toyota Corolla.

Одна из пострадавших умерла до приезда скорой помощи, а вторая женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель уже задержан и с ним работают правоохранители. Другие подробности произошедшего устанавливаются.