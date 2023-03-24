https://news.day.az/world/1548925.html Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Томской области - ВИДЕО
Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Томской области - ВИДЕО
Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре городе Стрежевой Томской области. Об этом сообщил и поделился кадрами с места событий Telegram-канал Регион 70.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел 22 марта. Две женщины возвращались с работы домой, в этот момент в них на большой скорости влетел автомобиль Toyota Corolla.
Одна из пострадавших умерла до приезда скорой помощи, а вторая женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, водитель уже задержан и с ним работают правоохранители. Другие подробности произошедшего устанавливаются.
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