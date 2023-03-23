Засуха на северо-востоке Испании опустошает водохранилища

Средневековая церковь Сант-Рома исчезла из виду в 1960-х годах, когда город Виланова-де-Сау в часе езды к северу от Барселоны был затоплен для создания водохранилища.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, за последние три десятилетия ее призрачная колокольня несколько раз поднималась на поверхность, служа пунктуальным напоминанием о хрупкости водных ресурсов Испании.

Но сегодня башня церкви, неф и фундамент здания обнажены.

Голые, крутые гребни водохранилища Сау показывают, насколько снизился его уровень, а по потрескавшейся земле вокруг оставшегося бассейна с водой топчутся туристы, привлеченные появлением деревни-призрака.

В прошлом месяце засуха на северо-востоке Испании достигла "исключительного" уровня, поставив под угрозу доступ к питьевой воде для шести миллионов жителей Барселоны.

Уровень воды в водохранилище Сау сейчас составляет 9% от общего объема, согласно данным Каталонского агентства водных ресурсов, поэтому чиновники приняли решение удалить из него рыбу, чтобы предотвратить ее гибель.

Но гонка со временем может быть уже проиграна, так как многие мертвые рыбы уже плавают на поверхности.

Оставшаяся в бассейне вода отводится в другое, более полноводное водохранилище, расположенное неподалеку, чтобы не допустить ухудшения ее качества до такой степени, что она станет непригодной для питья.

Испания официально вступила в период длительной засухи, заявило на прошлой неделе метеорологическое агентство Aemet, в связи с высокими температурами и малым количеством осадков в течение последних трех лет.

Но в Каталонии ситуация критическая, так как средний уровень водохранилищ составляет около 27% от их емкости.

Существуют ограничения на использование воды в сельском хозяйстве и промышленности, а питьевая вода запрещена для мытья автомобилей и наполнения бассейнов.

Тем временем температура по Испании в целом с 1960-х годов поднялась на 1,3 градуса Цельсия. Это заметно в течение всего года, но особенно летом, когда средняя температура повысилась на 1,6 градуса.