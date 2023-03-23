Карл III и Камилла Паркер-Боулз встретились с организаторами коронации

Король Карл III и королева-консорт Камилла Паркер-Боулз посетили Королевскую школу рукоделия во дворце Хэмптон-Корт, чтобы посмотреть, как идет подготовка к коронации. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что Карл и Камилла наблюдали за работой вышивальщиц и других сотрудников Королевской школы рукоделия. Они также осмотрели экспонаты прошлых коронаций из архива школы и предметы из коллекции Исторических королевских дворцов.

Букингемский дворец пока не подтвердил, во что будут одеты Карл и Камилла в день коронации, которая состоится в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года. Однако, по данным The Sun, король Великобритании может надеть военную форму вместо традиционных шелковых чулок и бриджей после того, как ему сказали, что они выглядят слишком старомодно.

"Это в значительной степени связано с модернизацией коронации. Помощники монарха считают, что прибытие 74-летнего короля в чулках и бриджах в 2023 году будет выглядеть слишком устаревшим. Возможно, они правы", - поделился инсайдер с журналистами.

Источник добавил, что над коронационным платьем Камиллы Паркер-Боулз работает один из любимых дизайнеров принцессы Дианы - Брюс Олдфилд.