Первые танки Altay передадут ВС Турции для испытаний

Ведущий производитель бронетехники Турции - компания BMC планирует передать Вооруженным силам страны первые отечественные танки Altay с целью проведения испытаний, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава правления BMC Мурат Ялчинташ сообщил, что перспективный основной боевой танк собственного производства готов к серийному производству, а первые два танка передадут военным для испытаний уже 23 апреля.

Ялчинташ напомнил, что BMC Savunma является на 100 процентов турецкой компанией, а все права на танк Altay, в том числе двигатель, принадлежат Управлению оборонпрома при Администрации президента Турции.

"Подготовка к производству танка Altay завершена. 23 апреля, когда в Турции будет отмечаться праздник, планируем передать первые танки вооруженным силам страны. Процесс разработки отечественного аналога силового блока танка занимает определенное время. Все это потребовало также изменений дизайна. То есть, налицо совершенно новый танк Altay, отличный от того, что был представлен в 2000 году", - отметил он.

По его словам, на данном этапе на танках Altay установлены силовые блоки корейской разработки, а турецкие - будут готовы к 2026 году.

Глава правления BMC подчеркнул, что никаких преград на пути серийного производства турецкого танка Altay не осталось.