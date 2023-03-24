Французские полицейские давят ногой лежачего протестующего
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Видео, снятое телеканалом France 3 в Лилле, где полицейский попытался по пути раздавить ногой голову молодого человека, в центре внимания французского сегмента соцсетей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.