https://news.day.az/world/1549201.html Французские полицейские давят ногой лежачего протестующего - ЖЕСТОКИЕ КАДРЫ
Французские полицейские давят ногой лежачего протестующего - ЖЕСТОКИЕ КАДРЫ
Видео, снятое телеканалом France 3 в Лилле, где полицейский попытался по пути раздавить ногой голову молодого человека, в центре внимания французского сегмента соцсетей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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