США бьют тревогу в связи с ядерным оружием Ирана

Ирану потребуется всего несколько месяцев, чтобы создать ядерное оружие, если он этого захочет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, передает The Wall Street Journal.

"С момента принятия Ираном решения... Иран может произвести материал для ядерного оружия менее чем за две недели, и потребуется еще несколько месяцев, чтобы произвести реальное ядерное оружие", - сказал генерал Милли.

Заявление генерала Милли сопровождалось предупреждением о том, что США не позволят Ирану иметь ядерное оружие. "Мы, военные Соединенных Штатов, разработали несколько вариантов для рассмотрения нашим национальным руководством, если Иран когда-либо решит разработать реальное ядерное оружие", - сказал Милли.

WSJ отмечает, что это заявление перекликается с недавними оценками официальных лиц США о том, что Тегеран может произвести достаточно

материала для ядерной бомбы за считанные дни.