Протестующих французов возмутили часы Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон вызвал возмущение в социальных сетях после того, как телезрители заметили, как он снял свои "роскошные" часы в середине интервью по поводу пенсионной реформы в стране. Об этом написала газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Макрон выступил по телевидению в среду - за день до того, как более 1 млн французов вышли на демонстрации с протестами по всей Франции, следует из статьи. Они выступают против повышения правительством пенсионного возраста с 62 до 64 лет и требуют отставки президента.

"Интервью президента было встречено обвинениями в том, что он был "высокомерен и презирал" общественные интересы. Оно вызвало еще большую ярость в пятницу, когда критики заявили, что он во время разговора снял часы стоимостью 80 тыс. Некоторые зрители говорили, что часы, описанные как "роскошные", стоили 2400 евро или меньше", - говорится в статье.

Зрители отметили, что Макрон снял часы незаметно, его руки находились под столом во время интервью. И это зрители назвали еще одним доказательством того, что он оторван от обычной французской публики и является "президентом богатых", указано в статье.