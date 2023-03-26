Страны G7 выступят за ужесточение регулирования криптоактивов

Страны "большой семерки" (G7) планируют совместно продвигать вопрос необходимости ужесточения регулирования криптоактивов. Об этом сообщило японское агентство Kyodo, передает Day.Az.

Как планируется, данный вопрос будет отражен лидерами G7 в совместном заявлении по итогам саммита "Группы семи" в японской Хиросиме, который пройдет в мае.

По информации источников агентства, страны G7 на фоне наметившегося кризиса мировой банковской системы считают необходимым выработать законодательную базу, которая будет направлена на защиту владельцев криптоактивов.

В 2023 году Япония председательствует в "большой семерке".