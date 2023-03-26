В США автомобиль подкинуло на несколько метров

В США машину подкинуло на несколько метров из-за отвалившегося колеса соседнего автомобиля. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по кадрам, автомобиль Kia Soul быстро едет по шоссе. Вдруг у пикапа, который движется в соседнем ряду, отваливается колесо и попадает под Kia Soul. Из-за этого корейский автомобиль подбрасывает на несколько метров, он делает переворот в воздухе, а затем падает на дорогу.

В результате части машины разбросало по участку шоссе в районе аварии.