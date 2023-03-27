Saudi Aramco построит в Китае нефтеперерабатывающий завод

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco построит в Китае крупный нефтеперерабатывающий завод и нефтехимический комплекс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте в воскресенье.

Производственная мощность нефтеперерабатывающего завода составит 300 тыс. баррелей в сутки, из которых 210 тыс. будет поставлять Saudi Aramco. Нефтехимический комплекс сможет производить до 1,65 млн тонн этилена и 2 млн тонн параксилола в год.

Строительство объектов начнется во втором квартале этого года в городе Паньцзинь (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай). Ожидается, что они будут введены в эксплуатацию к 2026 году. Разработку проекта осуществляет Huajin Aramco Petrochemical Company - совместное предприятие Saudi Aramco и китайских компаний Norinco и Panjin Xincheng Industrial Group.

Соглашение о создании Huajin Aramco Petrochemical Company было подписано в начале 2019 года в ходе визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Пекин. Saudi Aramco принадлежит 30% доли в совместном предприятии, Norinco - 51%, Panjin Xincheng Industrial Group - 19%.