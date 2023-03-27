https://news.day.az/world/1549820.html Мужчина расстрелял фейерверками машины соседей в России - ВИДЕО
Мужчина расстрелял фейерверками машины соседей в России - ВИДЕО
В городе Нижнекамске Республики Татарстан неизвестный мужчина расстрелял стоявшие на парковке возле жилого дома автомобили. Инцидент произошел вечером 26 марта.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, кадры произошедшего распространились в Сети. На них видно, как мужчина запускает фейерверки на детской площадке, но вместо того, чтобы полететь вверх, они начинают разлетаться по округе.
Больше всего досталось припаркованным вокруг машинам, у которых массово сработала сигнализация.
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