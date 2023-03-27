В Евросоюзе допустили введение санкций против молдавских бизнесменов
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В Европейском союзе (ЕС) допустили возможность введения санкций против молдавских бизнесменов, подозреваемых в попытке дестабилизировать ситуацию в Молдове. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что в настоящее время Евросоюз разрабатывает правовую базу, которая позволила бы ввести ограничения в отношении предпринимателей. Выработать этот механизм ЕС намерен к саммиту Европейского политического сообщества, который запланирован на июнь в Кишиневе.