В Банке Англии заявили об отсутствии стресса в стране

Руководители Банка Англии сказали во вторник, что центральный банк бдительно следит за проблемами в мировой финансовой системе, но проблемы Silicon Valley Bank и Credit Suisse не спровоцировали стресс в банковской системе Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Не думаю, что "какие-либо из этих событий спровоцировали стресс в британской банковской системе", сказал управляющий банка Англии Эндрю Бейли, выступая перед казначейским комитетом парламента, добавив, что центральный банк работает "с повышенным напряжением и бдительностью".

В последние недели рынки были дестабилизированы крахом американского Silicon Valley Bank, за которым последовали банкротства американских региональных финансовых компаний и чрезвычайные меры спасения Credit Suisse банком UBS.

"Поэтому нам необходимо сохранять повышенную бдительности, - сказал заместитель управляющего Банка Англии Дейв Рамсден. - Мы будем внимательно наблюдать за стоимостью финансирования банков, за тем, как это может отразиться на домохозяйствах и компаниях, одновременно следя за другими факторами риска".

По словам Бейли, колебания курсов акций банков в последнее время говорят о том, что инвесторы тестируют финансовые компании.

"Думаю, что динамика рынков, пожалуй, является проверкой компаний на прочность", - сказал он, добавив, что банкротство SVB было одним из самых скоротечных на его памяти.

"Самый быстрый переход от здоровья к гибели со времен случая с Barings", - сказал Бейли, вспомнив о крахе британского инвестиционного банка в 1995 году.