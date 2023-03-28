В крупных банках Франции прошли обыски

Газета Le Monde и ряд других медиа сообщают, что в крупных французских и британских банках проводится обыск по делу об уклонении от уплаты налогов. По данным газеты, в мероприятиях правоохранительных органов были задействованы 60 следователей Службы судебных расследований по финансовым делам и 16 прокуроров, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

"Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis и британский гигант HSBC подозреваются в отмывании денег в результате уклонения от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами", - уточняет Le Monde.

В материале газеты говорится, что действия следователей связаны с выявлением некой финансовой схемы, позволяющей с помощью многочисленных финансовых операций увести от налогов дивиденды, которые должны платить акционерам.