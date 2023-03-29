Более 13 тыс. полицейских мобилизованы из-за протестов во Франции

Во Франции для обеспечения правопорядка мобилизовали свыше 13 тыс. полицейских.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, так, власти страны готовятся к новой волне протестов. Ранее при столкновении с демонстрантами в Бордо пострадали свыше 120 французских силовиков. Предварительно, в Париже пройдет 10-я общенациональная манифестация. Также митинги состоятся более чем в 200 коммунах страны. Люди недовольны политикой государства и выступают против пенсионной реформы.