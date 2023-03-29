Правительство Казахстана ушло в отставку

Правительство Казахстана под руководством премьер-министра Алихана Смаилова сложило полномочия перед избранной нижней палатой парламента, сообщает Day.Az со ссылкой на казахские СМИ.

Выборы депутатов палаты прошли 19 марта. Большинство мест заняла крупнейшая партия "Аманат". В среду депутаты нового созыва собрались на первое заседание. Согласно Конституции Казахстана, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным парламентом.

"В связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан перед вновь избранным мажилисом парламента Республики Казахстан постановляю: правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан", - говорится в тексте указа президента Касым-Жомарта Токаева, опубликованном его пресс-службой.

Теперь Токаев должен внести на рассмотрение депутатов новую кандидатуру главы правительства. После одобрения парламентом президент назначит его премьер-министром.

Однако, выступая на первом заседании парламента нового созыва, Токаев предложил партии "Аманат" выдвинуть кандидата на пост премьера. "Таким образом эта партия примет на себя политическую ответственность, что еще раз подтверждает формулу "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство", - заявил Токаев.

Смаилов стал премьер-министром Казахстана в январе 2022 года, сменив на этом посту Аскара Мамина на фоне массовых беспорядков, которые, по официальной версии, являлись прикрытием для попытки госпереворота.