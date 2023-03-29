Перечислены университеты США, в которых училась треть миллиардеров мира

Сверхбогатые люди вкладывают деньги не только в автомобили и одежду известных марок, они инвестируют в престижные дипломы. Компания Henley & Partners, которая помогает состоятельным гражданам получить гражданство США, утверждает, что в Соединенных Штатах сейчас проживают 9 630 человек, чье состояние превышает 100 миллионов долларов, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Более трети из них закончили обучение всего в восьми высших учебных заведениях Америки. Богатые люди десятилетиями отправляли своих детей в эти ведущие университеты, чтобы они получили первоклассное образование, и смогли увеличить благосостояние семьи.

Значительная часть учащихся США составляют иностранные студенты. Они часто остаются в стране, чтоб начать карьеру. По данным некоммерческого аналитического центра Национальный фонд американской политики, около 25% стартапов на один миллиард долларов организовали студенты из-за рубежа.

Большинство богатейших людей мира сейчас работают в сферах финансовых и профессиональных услуг, а также технологий.

В список университетов-лидеров вошли Гарвардский университет (7%), Массачусетский технологический институт (5%), Стэнфордский университет (5%), Университет Пенсильвании (4%), Колумбийский университет (4%), Йельский университет (4%), Корнеллский университет (3%) и Принстонский университет (3%).