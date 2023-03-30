Торговая комиссия Японии потребовала от энергетиков ¥101 млрд
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Выплатить 101 млрд иен (59 млрд руб.) обязала комиссия по справедливой торговле Японии три энергетические компании страны, 30 марта, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Комиссия пришла к выводу, что компании создали картель. В него вошли Chugoku Electric Power, Chubu Electric Power, ее дочерняя компания по продажам, а также Kyushu Electric Power. Kansai Electric избежала требования выплатить штраф, так как самостоятельно сообщила об этом нарушении в ведомство.

Отмечается, что четыре компании договорились о правилах продажи электроэнергии для малых и средних предприятий и офисных зданий. В частности, компании договорились не пытаться переманить к себе клиентов, а также ограничить конкуренцию на государственные проекты.

По данным комиссии, фирмы начали переговоры о создании такого сговора в 2017 году, через год после либерализации рынка розничной электроэнергии Японии. При этом в 2018 году картель уже точно функционировал.

Сотрудники комиссии также предполагают, что компании пытались получить больше прибыли и избежать снижения цен за коммунальные услуги, а эта практика нарушает антимонопольное законодательство.