Торговая комиссия Японии потребовала от энергетиков ¥101 млрд

Выплатить 101 млрд иен (59 млрд руб.) обязала комиссия по справедливой торговле Японии три энергетические компании страны, 30 марта, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Комиссия пришла к выводу, что компании создали картель. В него вошли Chugoku Electric Power, Chubu Electric Power, ее дочерняя компания по продажам, а также Kyushu Electric Power. Kansai Electric избежала требования выплатить штраф, так как самостоятельно сообщила об этом нарушении в ведомство.

Отмечается, что четыре компании договорились о правилах продажи электроэнергии для малых и средних предприятий и офисных зданий. В частности, компании договорились не пытаться переманить к себе клиентов, а также ограничить конкуренцию на государственные проекты.

По данным комиссии, фирмы начали переговоры о создании такого сговора в 2017 году, через год после либерализации рынка розничной электроэнергии Японии. При этом в 2018 году картель уже точно функционировал.

Сотрудники комиссии также предполагают, что компании пытались получить больше прибыли и избежать снижения цен за коммунальные услуги, а эта практика нарушает антимонопольное законодательство.