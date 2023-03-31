https://news.day.az/world/1551420.html В Швейцарии 2 поезда сошли с рельсов
В Швейцарии 2 поезда сошли с рельсов
Два поезда сошли с рельсов в пятницу в кантоне Берн в Швейцарии.
В результате инцидентов пострадали несколько человек, сообщила газета 24 heures, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, происшествия случились в период с 16:30 до 17:00. На местах схода поездов работают пожарные и скорая помощь.
По предварительной информации, поезда сошли с рельсов из-за сильного ветра, сообщила железнодорожная компания.
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