В Швейцарии 2 поезда сошли с рельсов

Два поезда сошли с рельсов в пятницу в кантоне Берн в Швейцарии.

В результате инцидентов пострадали несколько человек, сообщила газета 24 heures, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, происшествия случились в период с 16:30 до 17:00. На местах схода поездов работают пожарные и скорая помощь.

По предварительной информации, поезда сошли с рельсов из-за сильного ветра, сообщила железнодорожная компания.