https://news.day.az/world/1551579.html Эрдоган утвердил протокол о членстве Финляндии в НАТО
Эрдоган утвердил протокол о членстве Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол о членстве Финляндии в НАТО.
Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщает "Rеsmi Qazete".
Отметим, что протокол о членстве Финляндии в НАТО был подписан 5 июля 2022 года в Брюсселе.
Ранее Финляндия получила поддержку в связи с этим 29 стран-членов НАТО.
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