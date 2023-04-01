Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол о членстве Финляндии в НАТО.

Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщает "Rеsmi Qazete".

Отметим, что протокол о членстве Финляндии в НАТО был подписан 5 июля 2022 года в Брюсселе.

Ранее Финляндия получила поддержку в связи с этим 29 стран-членов НАТО.