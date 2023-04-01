В Израиле возобновились массовые протесты

Израильская оппозиция вновь организовала в субботу вечером массовые акции протеста против судебной реформы, несмотря на решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху приостановить утверждение проекта как минимум до лета. Крупнейшая демонстрация состоялась, как и в предыдущие недели, в Тель-Авиве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Манифестанты провели сначала большое шествие с факелами и пиротехникой по центральным бульварам города, где они скандировали антиправительственные лозунги, размахивали израильскими флагами и требовали полного отказа от проекта судебной реформы.

Массовые акции протеста оппозиции проходят в Израиле уже 13-ю неделю подряд. Помимо крупнейшего митинга в Тель-Авиве, демонстрации состоялись во многих других городах. В частности, большой митинг прошел в Хайфе. В общей сложности, по данным организаторов, акции в этот вечер проходили в 150 разных точках по всей стране.