Минобороны Турции готово расширить мораторий с Грецией

Турция готова расширить рамки моратория на военные учения, действовавшего согласно договоренности с Грецией в туристические сезоны. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Day.Az со ссылкой на Anadolu.

По его словам, Анкара не придерживается агрессивного курса в отношении соседних стран, в особенности, Греции. "Турция готова к устранению разногласий с соседями в рамках норм международного права и с учетом принципов добрососедства. Мы выступаем за диалог и мирные пути решения проблем", - подчеркнул Акар.

Турецкий министр отметил, что Анкара выступает за превращение Эгейского моря в "водоем мира", а также справедливое распределение его ресурсов. "Мы готовы расширить рамки моратория, действовавшего в туристические сезоны. Афины проинформированы о желании Анкары обсудить этот вопрос. Ожидаем ответа греческой стороны. Турция не вынашивает каких-либо секретных планов", - сообщил глава ведомства.

При этом он подчеркнул, что ВС Турции продолжат отстаивать интересы Турции как в Эгейском море, так и в восточной части Средиземного моря, в том числе в районе Кипра.