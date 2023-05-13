В Турции заявили, что прилагают усилия для продления зерновой сделки

Турция прилагает необходимые усилия для продления на новый срок зерновой сделки, сообщил в субботу глава Минобороны страны Хулус Акар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы продлить на новый срок действие зерновой сделки", - сказал министр в эфире телеканала A Haber.

Акар сообщал ранее по итогам состоявшейся 10-11 мая встречи в Стамбуле с участием представителей России, Турции, Украины и ООН по продлению зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая, что стороны движутся в направлении ее пролонгации. Как сообщил ТАСС источник, сделку планируется продлить на 60 дней.