https://news.day.az/world/1564079.html В Турции заявили, что прилагают усилия для продления зерновой сделки
В Турции заявили, что прилагают усилия для продления зерновой сделки
Турция прилагает необходимые усилия для продления на новый срок зерновой сделки, сообщил в субботу глава Минобороны страны Хулус Акар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы продлить на новый срок действие зерновой сделки", - сказал министр в эфире телеканала A Haber.
Акар сообщал ранее по итогам состоявшейся 10-11 мая встречи в Стамбуле с участием представителей России, Турции, Украины и ООН по продлению зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая, что стороны движутся в направлении ее пролонгации. Как сообщил ТАСС источник, сделку планируется продлить на 60 дней.
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