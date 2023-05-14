Девлет Бахчели проголосовал на выборах в Турции

Девлет Бахчели, председатель турецкой Партии националистического движения (ПНД), проголосовал на президентских и парламентских выборах в стране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, Бахчели проголосовал в Анкаре.

Отметим, что сегодня в Турции проходят президентские и парламентские выборы. В президентских выборах участвуют 3 кандидата.