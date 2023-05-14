https://news.day.az/world/1564215.html Девлет Бахчели проголосовал на выборах в Турции - ВИДЕО
Девлет Бахчели проголосовал на выборах в Турции - ВИДЕО
Девлет Бахчели, председатель турецкой Партии националистического движения (ПНД), проголосовал на президентских и парламентских выборах в стране.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, Бахчели проголосовал в Анкаре.
Отметим, что сегодня в Турции проходят президентские и парламентские выборы. В президентских выборах участвуют 3 кандидата.
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