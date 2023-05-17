Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в среду о продлении черноморской зерновой инициативы на два месяца, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Соглашение по зерновой сделке, заключенное 22 июля 2022 года, истекало завтра. Решено продлить соглашение по "черноморской зерновой инициативе" на два месяца при поддержке наших российских друзей и вкладе украинских друзей", - заявил Эрдоган в обращении к депутатам правящей Партии справедливости и развития.

По его словам, Анкара приложит все необходимые усилия для реализации всех условий соглашения.

Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за поддержку усилий Анкары по продлению "зерновой сделки".

"Выражаю благодарность президенту России, дорогому Владимиру Путину за искреннюю поддержку наших инициатив и усилий. Также выражаю благодарность президенту Украины Зеленскому за плодотворное сотрудничество, генсеку ООН, господину Гутеррешу за вклад в процесс", - сказал глава турецкого государства.

