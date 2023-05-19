https://news.day.az/world/1565947.html ЦИК Турции раскрыл окончательные итоги первого тура президентских выборов
ЦИК Турции раскрыл окончательные итоги первого тура президентских выборов
Высший избирательный совет (ЦИК) Турции назвал окончательные итоги первого тура выборов президента, прошедшего 14 мая. Об этом сообщает Resmi Gazete, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации совета, Эрдоган после обработки 100% бюллетеней набрал 49,24% голосов. Его главный соперник Кемаль Кылычдароглу, являющийся единым кандидатом от оппозиции, получил 45,07% голосов.
При этом за третьего кандидата Синана Огана проголосовали 5,17% избирателей.
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