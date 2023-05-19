ЦИК Турции раскрыл окончательные итоги первого тура президентских выборов

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции назвал окончательные итоги первого тура выборов президента, прошедшего 14 мая. Об этом сообщает Resmi Gazete, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации совета, Эрдоган после обработки 100% бюллетеней набрал 49,24% голосов. Его главный соперник Кемаль Кылычдароглу, являющийся единым кандидатом от оппозиции, получил 45,07% голосов.

При этом за третьего кандидата Синана Огана проголосовали 5,17% избирателей.