США не намерены отменять санкции против министра обороны КНР

Администрация США не рассматривает возможность отмены санкций в отношении министра обороны Китая Ли Шанфу.

Об этом заявил на регулярном брифинге в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нет, это не так, - ответил он на соответствующий вопрос журналиста. - Я ограничусь этим. Это не так".

Президент США Джо Байден заявил в воскресенье на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что администрация рассматривает указанную возможность. "Это сейчас обсуждается. <...> Ответ: это сейчас обсуждается", - заявил американский лидер, когда его попросили уточнить, могут ли Соединенные Штаты отменить или смягчить рестрикции против Ли Шанфу. При этом Байден подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает вариант отмены запретов на поставки Пекину технологий и материалов, которые американское правительство считает необходимыми Китаю для наращивания военного потенциала.

Миллера попросили пояснить, означает ли его ответ на брифинге, что он опровергает слова Байдена. "Это совсем не так. Он [Байден] также вполне ясно дал понять, что мы не планируем отменить какие-либо санкции в отношении него [Ли Шанфу] или в отношении Китая в целом", - отметил он.