Эрдоган назвал террористом напавшего на «Турецкий дом» в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти США выявить "террориста", совершившего нападение на "Турецкий дом" в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Турецкий лидер также потребовал предпринять необходимые меры в связи с произошедшим.

"Вы должны найти этого террориста, который разбил окна "Турецкого дома" с помощью лома",- сказал глава государства.

"В Европе (террористическая организация) РПК увидев, что дела обстоят все хуже и хуже, начала нападать на избирателей (на выборах президента Турции - ред.). Теперь они атаковали "Турецкий дом" в Америке, расположенный прямо напротив Организации Объединенных Наций, и разбили окна", - продолжил он.

Президент Эрдоган напомнил, что обеспечение безопасности "Турецкого дома" было вверено властям США.

Ранее неизвестный совершил нападение на "Турецкий дом" в Нью-Йорке, где в числе прочих расположено постпредство Турции при ООН и генконсульство страны в американском мегаполисе.

Генконсул Турции в Нью-Йорке Рейхан Озгюр сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал. По словам дипломату, зданию был нанесен материальный ущерб.