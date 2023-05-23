https://news.day.az/world/1566869.html Турецкие спецслужбы продолжают борьбу с террористами
Турецкие спецслужбы продолжают борьбу с террористами
В пяти районах турецкой провинции Текирдаг проведена антитеррористическая операция, передает Day.Az со ссылкой на МВД Турции.
В результате операции задержаны 24 человека.
Среди задержанных наблюдатель от Левой партии "зеленых" на президентских выборах в Турции.
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