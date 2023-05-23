Евросоюз расширяет военные инновации, запуская ряд оборонных проектов

Евросоюз запустил 11 новых военно-промышленных проектов в рамках своей программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO) в том числе разработок в сфере ПВО/ПРО, контрбатарейной борьбы, новых систем связи и коммуникаций, новых ракет "воздух - воздух" малого радиуса действия.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС.

Список новых проектов включает создание тренировочной академии для пилотов военно-транспортной авиации, создание новых сухопутных беспилотных систем, разработки новых сенсоров для контрбатарейной борьбы, систем борьбы с торпедами, систем защиты критической подводной инфраструктуры, новых систем ракет "воздух - воздух" малого радиуса действия, средних вертолетов нового поколения, интегрированных эшелонированных систем противовоздушной и противоракетной обороны, систем командования, контроля и разведки в арктических условиях, новых усиленных систем связи и информационных сетей, эвакуационно-медицинских служб бригадного уровня.