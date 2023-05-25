Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Челябинске

Три вагона грузового поезда с щебнем вечером 24 мая сошли с рельсов в Челябинске, сообщила Уральская транспортная прокуратура, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На 53 пути парка Д станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги произошел сход трех вагонов грузового поезда", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Два вагона из трех перевернулись, внутри них был щебень.

В результате ЧП никто не пострадал, задержки движения пассажирских поездов не произошло.

На данный момент выясняются причины происшествия.