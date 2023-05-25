https://news.day.az/world/1567372.html Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Челябинске - ВИДЕО
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Челябинске - ВИДЕО
Три вагона грузового поезда с щебнем вечером 24 мая сошли с рельсов в Челябинске, сообщила Уральская транспортная прокуратура, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"На 53 пути парка Д станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги произошел сход трех вагонов грузового поезда", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Два вагона из трех перевернулись, внутри них был щебень.
В результате ЧП никто не пострадал, задержки движения пассажирских поездов не произошло.
На данный момент выясняются причины происшествия.
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