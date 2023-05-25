https://news.day.az/world/1567396.html Pet gala в Нью-Йорке: собаки "повторили" образы знаменитостей - ВИДЕО
Pet gala в Нью-Йорке: собаки "повторили" образы знаменитостей - ВИДЕО
Модельер Энтони Рубио провел Pet Gala, в котором приняли участие одиннадцать собак и одна кошка.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, четвероногие пушистики продемонстрировали в мини-формате костюмы знаменитостей с бала Института костюма Met Gala 2023. Йоркширский терьер Ливи вышла на красную дорожку в образе Сальмы Хайек, а шпиц по кличке Дарла повторила костюм Карди Би. Определить лучших просто не представляется возможным.
Дизайнер Энтони Рубио известен тем, что создает костюмы для собак. В 2012 году он стал первым дизайнером-кинологом, представившим свои работы на Неделе моды в Нью-Йорке.
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