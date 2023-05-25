Pet gala в Нью-Йорке: собаки "повторили" образы знаменитостей

Модельер Энтони Рубио провел Pet Gala, в котором приняли участие одиннадцать собак и одна кошка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, четвероногие пушистики продемонстрировали в мини-формате костюмы знаменитостей с бала Института костюма Met Gala 2023. Йоркширский терьер Ливи вышла на красную дорожку в образе Сальмы Хайек, а шпиц по кличке Дарла повторила костюм Карди Би. Определить лучших просто не представляется возможным.

Дизайнер Энтони Рубио известен тем, что создает костюмы для собак. В 2012 году он стал первым дизайнером-кинологом, представившим свои работы на Неделе моды в Нью-Йорке.