В Германии назревает политический кризис

Глава германского Христианско-демократического союза, крупнейшей оппозиционной партии, Фридрих Мерц полагает, что канцлер Олаф Шольц будет вынужден на фоне разногласий в правящей коалиции в течение года вынести в парламенте вопрос о доверии своему кабмину.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, таким мнением он поделился в четверг в эфире телеканала Ntv.

На протяжении последних нескольких недель правящая коалиция в составе Социал-демократической партии Германии, "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП) не могут согласовать бюджет на 2024 год. Принимать его собирались изначально 21 июня, но уже сейчас глава Минфина Кристиан Линднер это заседание перенес на более далекую перспективу.

"Я призываю его, наконец, навести порядок в рядах правительства и уладить этот спор, - сказал Мерц. - Если этого не произойдет, то он уже не сможет избежать вынесения вопроса о доверии. И если фракции будут занимать такие же позиции, как сейчас, то этому правительству настанет конец".

Кроме того, коалиционные партии не могут договориться по поводу инициативы вице-канцлера, представителя "зеленых" Роберта Хабека, который хочет, чтобы с 2024 года каждая новая система отопления на 65% эксплуатировалась с использованием экологически чистой энергии. Реализация этого законопроекта обойдется в миллиарды евро, его не поддерживает большинство жителей ФРГ. СвДП затягивает обсуждение законопроекта, Хабек обвиняет их в "нарушении обещаний".