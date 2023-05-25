Эрдоган раскрыл планы после возможной победы на выборах

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после его возможной победы на выборах главы государства будет нужно быстро сформировать кабинет министров. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN Turk.

"Нам нужно будет быстро сформировать кабинет министров. Мы сядем, сделаем оценки с нашими друзьями и предпримем шаги для повышения благосостояния нашего народа и развития нашей страны", - сказал турецкий лидер.