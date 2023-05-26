https://news.day.az/world/1567729.html В австралийском Сиднее произошло частичное обрушение многоэтажного дома - ВИДЕО
В австралийском Сиднее произошло частичное обрушение многоэтажного дома - ВИДЕО
В Сиднее, Австралия, загорелось, а затем обрушилось семиэтажное здание. Есть риск распространения огня на соседние дома, жильцов которых эвакуируют.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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