Тайфун оставил остров в США без электричества и воды

Остров Гуам в США остался без электричества и воды после мощного тайфуна "Мавар", прошедшего накануне. Стихийное бедствие повредило электрогенераторы по всей территории острова, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ветер со скоростью 150 миль в час обрушил линии электропередач и деревья, вызвав массовые отключения электричества. Жители острова вынуждены кипятить воду самостоятельно, пока специалисты не закончат устранять поломки. Без доступа к воде и электричеству остались 51 тысяча зданий из 52 тысяч, включая жилые дома. В первую очередь электричество вернут в больницы и другие жизненно важные учреждения.

По данным агентства, серьезно пострадавших среди населения в 172 тысячи человек нет. Около тысячи жителей острова укрылись от тайфуна в убежищах.