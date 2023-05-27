Мир накрыла золотая лихорадка

Мировые центробанки начали массово скупать золото, как во время золотой лихорадки, так как перестали верить в силу доллара. Кроме того, господство американской валюты нарушилось на фоне проблем с потолком госдолга в США и влияния антироссийских санкций. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Financial Times.

США сами виноваты в "мятеже" мировых центробанков, которые стали отказываться от использования доллара в торговых операциях. Кроме того, эта ситуация началась после ведения множества антироссийских санкций и усугубилась на фоне проблем с потолком госдолга в Штатах.

В публикации указали, что центробанки в ряде стран начали массово скупать золото, так как боятся определенных геополитических рисков. Из-за этого стоимость драгметалла резко выросла. Кроме того, золото являются безопасной гаванью от множества кризисных ситуаций, которые происходили или уже наступили: пандемия коронавируса, спецоперация на Украине, геополитическая напряженность, страх перед инфляцией, увеличение мирового долга и многие другие проблемы.

Аналитики посчитали, что мир постепенно снова стал погружаться в золотую эпоху. При этом стоимость золота может снова побить все рекорды. В целом, переключение на золото является желанием многих инвесторов и участников финансового рынка создать нейтральный портфель на фоне геополитических сложностей.