Макрон отчитал премьер-министра Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон отчитал премьер-министра Элизабет Борн за ее резкие высказывания в адрес крайне правой партии "Национальное объединение". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источники издания утверждают, что во время заседания совета министров 30 мая Макрон предостерег премьера от использования "моральных суждений", назвав ее высказывания "словами из 1990-х годов".

"Необходимо дискредитировать "Национальное объединение", указывая на основополагающие моменты и на непоследовательности", - цитируют Макрона собеседники издания.

В публикации подчеркивается, что Макрон подразумевал экономическую программу Марин Ле Пен, а также союзы с "нелиберальными" политиками, как премьер-министр Италии Джорджи Мелони, что, по его словам, является "убийственной совокупностью".