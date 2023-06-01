Правозатники требуют отменить председельство Ирана в ключевом органе

Правозащитная группа UN Watch сообщает, что представила в ООН проект текста резолюции об отмене назначения Ирана председателем Социального форума Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в заявлении группы говорится, что запрос содержался в обращении UN Watch в 53-й сессии Совета, чья миссия состоит в защите прав человека во всем мире.

По данным UN Watch, не существует установленной процедуры для отмены такого назначения, но пленарное заседание СПЧ ООН с участием 47 стран может отменить любое решение президента, если одно из 47 государств-членов Совета поддержит резолюцию.

"Мы благодарим более 75 000 человек во всем мире, которые подписали нашу петицию, чтобы помешать иранскому режиму возглавить Социальный форум Совета ООН по правам человека в ноябре", - сказал Гилель Нойер, исполнительный директор UN Watch. "Наша цель - набрать 100 000 человек, прежде чем обращаться к мировым лидерам за поддержкой".

Правозащитники выразили возмущение по поводу назначения Али Бахрейни, посла Ирана в ООН, председателем форума, который должен сосредоточиться на вкладе науки, технологий и инноваций в продвижение прав человека.

Центр по правам человека в Иране (CHRI) заявил, что такое назначение в то время, когда миссия по установлению фактов, созданная Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, расследует убийство сотен мирных демонстрантов Исламской Республикой, "отражает шокирующую этическую слепоту".

По словам активистов, силы безопасности убили более 520 человек во время демонстраций и незаконно задержали более 20 000 человек. После предвзятых судебных процессов судебные органы выносили протестующим жесткие приговоры, включая смертную казнь.

Ранее мы писали о том, что Иран не видит проблемы в исполнении казней.