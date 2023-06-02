Не менее 50 человек погибли в результате столкновения трех поездов в индийском штате Одиша. Об этом в пятницу сообщила газета Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 30 погибших и почти 200 пострадавших.

Инцидент произошел вечером в пятницу. Пассажирский поезд, следовавший маршрутом Калькутта - Ченнаи, столкнулся с товарным составом. В результате часть вагонов сошла с рельс на соседний путь, где в них въехал другой пассажирский состав. На месте работают десятки спасательных групп.