Эрдоган назвал сроки состава нового кабинета правительства Турции

Сегодня вечером будет объявлен состав нового кабинета правительства Турции.

Как передает Day.Az, об этом новоизбранный Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в ходе церемонии начала исполнения полномочий президентом.

С окончанием голосования Турция вступила на новый путь, началась Столетие Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что объявит новый состав правительства сегодня вечером.

"Заседание нового правительства состоится во второй день следующей недели",- сказал он.