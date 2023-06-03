https://news.day.az/world/1570336.html Эрдоган назвал сроки состава нового кабинета правительства Турции
Эрдоган назвал сроки состава нового кабинета правительства Турции
Сегодня вечером будет объявлен состав нового кабинета правительства Турции.
Как передает Day.Az, об этом новоизбранный Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в ходе церемонии начала исполнения полномочий президентом.
С окончанием голосования Турция вступила на новый путь, началась Столетие Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что объявит новый состав правительства сегодня вечером.
"Заседание нового правительства состоится во второй день следующей недели",- сказал он.
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