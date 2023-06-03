Премьер Венгрии пожаловался на «бла-бла-бла» в политике Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с лидером испанской ультраправой партии VOX Сантьяго Абаскалем, что, по его мнению, европейской политике недостает "чувства амбиций" там становится все больше "бла-бла-бла". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Встречаться с ним (Абаскалем. - "Газета.Ru") огромное удовольствие из-за странного феномена в европейской политике, потому что европейская политика потеряла чувство амбиций. Я нахожусь в европейской политике уже много десятилетий и здесь становится все больше "бла-бла-бла"", - приводит слова Орбана правительство страны.

Премьер указал, что Европа постепенно утрачивает конкурентоспособность.