Турция уничтожает боевиков РПК

На юго-востоке Турции были ликвидированы три боевика из террористической организации РПК в результате операции, проведенной спецназом Турции, передает передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу подтвердил эту информацию в своем твиттере, отметив, что операция с названием "Эрен" прошла в районе Лидже, в провинции Диярбакыр. Она была поддержана ударными беспилотниками ANKA и вертолетами ATAK.

Сойлу заверил, что к октябрю 2023 года не останется ни одного террориста в горных районах Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что с 1984 года РПК совершила множество кровавых преступлений, в результате которых погибли тысячи сотрудников сил безопасности и мирных жителей. США и Европейский союз признали РПК террористической организацией.