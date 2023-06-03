Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового кабинета министров страны.

Как сообщает Day.Az, об этом глава государства сказал на пресс-конференции.

Так, в новый состав кабинета вошли министр юстиции Йылмаз Тунч, министр семьи и социального обеспечения Махинур Оздемир Гёкташ, министр молодежи и спорта Осман Ашкин Бак, министр энергетики Алпарслан Байрактар, министр обороны Яшар Гюлер, министр внутренних дел Али Ерликая, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек, министр здравоохранения Фахреттин Коджа, министр промышленности Мехмет Фатих Качир, министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Кумаклу, министр культуры и туризма Мехмет Эрсой, министр торговли Омер Болат, министр образования Юсуф Текин и помощник президента Джевдет Йылмаз.