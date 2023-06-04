https://news.day.az/world/1570427.html На нефтеперерабатывающем заводе в США произошел сильный пожар - ВИДЕО
На нефтеперерабатывающем заводе в США произошел сильный пожар - ВИДЕО
На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Лейк-Чарльз в американском штате Луизиана в результате удара молнии произошел пожар. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Удар молнии стал причиной пожара на нефтебазе в Луизиане, в результате которого начали эвакуацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стало известно о возгорании одного из резервуаров.
На самом НПЗ ситуацию не комментировали. О пострадавших в результате инцидента также не сообщалось.
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