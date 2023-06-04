На нефтеперерабатывающем заводе в США произошел сильный пожар

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Лейк-Чарльз в американском штате Луизиана в результате удара молнии произошел пожар. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Удар молнии стал причиной пожара на нефтебазе в Луизиане, в результате которого начали эвакуацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стало известно о возгорании одного из резервуаров.

На самом НПЗ ситуацию не комментировали. О пострадавших в результате инцидента также не сообщалось.