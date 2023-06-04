Эрдоган принял генсека НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", встреча началась в 14:00 по местному времени, проводится без участия прессы.

В ходе встречи обсуждаются события в регионе и вопрос членства Швеции в НАТО.