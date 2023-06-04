https://news.day.az/world/1570462.html Эрдоган принял генсека НАТО
Эрдоган принял генсека НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", встреча началась в 14:00 по местному времени, проводится без участия прессы.
В ходе встречи обсуждаются события в регионе и вопрос членства Швеции в НАТО.
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