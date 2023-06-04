Генсек НАТО о переговорах с Эрдоганом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что власти Швеции выполнили все поставленные Турцией условия и теперь страна может стать полноправным членом Североатлантического альянса, передает Day.Az.

"Швеция предприняла важные конкретные шаги, чтобы удовлетворить требования Турции. Стокгольм выполнил взятые на себя обязательства, и теперь Швеция имеет право стать полноправным членом НАТО",- сообщил господин Столтенберг по итогам переговоров в Анкаре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Генсек альянса также добавил, что договорился с господином Эрдоганом о проведении встречи между Турцией, Швецией и НАТО 12 июня. Он исключил, что в ходе этой встречи договоренности о вступлении Швеции в НАТО будут закреплены официально.

Швеция направляла заявку на вступление в НАТО в конце 2022 года совместно с Финляндией. Парламент Швеции одобрил вхождение страны в состав альянса 22 марта, парламент Финляндии принял аналогичное решение 1 марта. Заявки шведской стороны весной не одобрили Турция и Венгрия. Финляндия с подобными проблемами не столкнулась, и страну официально приняли в НАТО в апреле. Швеция продолжила консультации с венгерской и турецкой сторонами, чтобы добиться вступления в НАТО до конца 2023 года.