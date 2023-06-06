ОБСЕ поддерживает трансформации в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт.

Приветствуя Маргарету Седерфельт, Глава государства отметил, что ее визит важен с точки зрения укрепления взаимодействия Казахстана с Парламентской Ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана подчеркнул, что парламентская дипломатия помогает наводить мосты между странами и народами, а также рассказал о реализации масштабных политических и экономических преобразований.

В свою очередь Маргарета Седерфельт выразила поддержку проводимым в Казахстане реформам и отметила, что Парламентская Ассамблея ОБСЕ с особым интересом наблюдает за ходом системной трансформации основных политических институтов.

Кроме того, были рассмотрены ключевые вопросы повестки предстоящего Международного форума Астана (AIF). Собеседники также обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки.