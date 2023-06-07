https://news.day.az/world/1571227.html Стало известно о погибших в результате стрельбы в Вирджинии - ВИДЕО
Стало известно о погибших в результате стрельбы в Вирджинии - ВИДЕО
По меньшей мере два человека погибли и 13 получили ранения в результате стрельбы на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии в американском городе Ричмонд.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал ABC 8.
По словам очевидцев, рядом с театром "Альтрия", где проходил выпускной старшей школы, произошли порядка 30 выстрелов. На данный момент один человек задержан в связи с инцидентом, информация о подозреваемых и причинах стрельбы не разглашается.
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