Стало известно о погибших в результате стрельбы в Вирджинии

По меньшей мере два человека погибли и 13 получили ранения в результате стрельбы на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии в американском городе Ричмонд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал ABC 8.

По словам очевидцев, рядом с театром "Альтрия", где проходил выпускной старшей школы, произошли порядка 30 выстрелов. На данный момент один человек задержан в связи с инцидентом, информация о подозреваемых и причинах стрельбы не разглашается.